Порошенко наградил харьковских афганцев орденами «За заслуги»

Об этом говорится в Указе Главы государства №31/2018 от 14 февраля 2018 года.
Так, «за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и плодотворную общественную деятельность» орденом «3а заслуги» II степени награжден Виталий КАЛИНОВСКИЙ - член правления Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).
Орденом «За заслуги» III степени награжден Владимир МАРТЫНЕНКО - заместитель председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Шевченковского района.Харькова», участник боевых действий в Афганистане, и Сергей ШЕВЧУК - заместитель председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Слободского района города Харькова», участник боевых действий в Афганистане.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: