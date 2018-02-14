Главная Новости Власть Порошенко наградил харьковских афганцев орденами «За заслуги»
14.02.2018  14:30   

Порошенко наградил харьковских афганцев орденами «За заслуги»

Об этом говорится в Указе Главы государства №31/2018 от 14 февраля 2018 года.


// ХОГА

Так, «за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и плодотворную общественную деятельность» орденом «3а заслуги» II степени награжден Виталий КАЛИНОВСКИЙ - член правления Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Орденом «За заслуги» III степени награжден Владимир МАРТЫНЕНКО - заместитель председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Шевченковского района.Харькова», участник боевых действий в Афганистане, и Сергей ШЕВЧУК - заместитель председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Слободского района города Харькова», участник боевых действий в Афганистане.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, порошенко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Власть Старейшему десантнику Харькова вручили орден 29.06 Власть Харьковчан наградили орденами и званиями 16.06 Власть Президент наградил медработников Харьковщины
 
 

Видео

Харьков открывает двери для инвесторов энергосервиса. Пилотный проект хотят внедрить на базе 10 школ
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 