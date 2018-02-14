14.02.2018 15:49

Старейшему десантнику Харькова вручили орден

В преддверии Дня чествования участников боевых действий на территории других государств старейший десантник города Харькова, 81-летний Борис Муценко получил почетное отличие «Орден генерала Маргелова».



Старейшему десантнику Харькова вручили орден



Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, награду ветеран получил 14 февраля, её вручил начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов, который сам является бывшим десантником.

«Борис Дмитриевич - это живая легенда нашего общественного движения, возможно, самый старый десантник в Украине. Но он до сих пор активен, печется о молодежи, о развитии спорта в городе и сам ходит на тренировки по рукопашному бою. В общем, ведет активную жизнь десантника на пенсии. А «Орден генерала Маргелова» - это весомая и важная для нас награда», - отметил Константин Курашов.

Как рассказал сегодня после вручения награды Борис Муценко, родом он из Херсона, где занимался в юношестве греблей на байдарках. Именно оттуда его как спортсмена забрали на службу в десантные войска, где он служил в 1956-1959 годах. В 1963 году приехал в Харьков, окончил институт и пошел на работу в ХТТУ, потом работал начальником депо и в областном управлении коммунального хозяйства. Все это время он занимался популяризацией физкультуры и спорта. Именно в постоянной активности он видит залог долгой и насыщенной жизни.

Напомним, 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. С 2004 года этот день отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств.