Сирота потерял квартиру из халатности директора детдома: прокуратура направила дело в суд

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из детских домов Харькова по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 УК Украины).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, именно директор детдома должна была заявить о праве несовершеннолетнего на наследство. Однако в установленный законом срок так этого и не сделала.
В 2010 году бабушка завещала тогда еще 12-летнему внуку однокомнатную квартиру, расположенную в спальном районе Харькова. Поскольку мать ребенка лишили родительских прав, а отец умер, парень с 2011 года воспитывался в детдоме.
«В 2015 году бабушка мальчика умерла. Ее близкая подруга сразу передала руководству детдома завещание и документы на квартиру, которую должен был унаследовать сирота. Однако в течение полутора лет директор заведения, в соответствии с законом была опекуном несовершеннолетнего ребенка, ничего не сделала, чтобы парень унаследовал жилье и другое имущество от бабушки. Такая бездеятельность должностного лица привела к тому, что квартиру сироты противоправно по поддельным документам присвоили другие люди и перепродали несколько раз», - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.
По факту завладения мошенническим путем сиротской квартирой (ч .4 ст. 190 УК Украины) продолжается досудебное расследование.
На данный момент законный наследник квартиры проживает в общежитии техникума, где учится.
По ходатайству прокуратуры в рамках уголовного производства суд наложил арест на спорную квартиру. Директор школы отстранена от должности.
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