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14.02.2018  17:30   

Как будут бороться с алиментщиками в Харькове

Развод – не повод, чтобы не платить за ребенка. В Украине заработали первые мобильные группы по ликвидации долгов по алиментам.


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Правда пока в Киевской и Запорожской областях. Харьковщина пока не попала в этот список.

Однако злостным неплательщикам вздохнуть спокойно не дадут, отмечают в Управлении юстиции области. Уже с 15 февраля при учреждении будет создан оперативный штаб, членами которого будут все руководители исполнительных служб. На помощь они позовут полицейских, пограничников и представителей служб социальной защиты.

Штаб будет проводить свои заседания раз в две недели. Собираться, чтобы провести детальную проверку всех недобросовестных должников. По каждому лично. Если у бывшего или у бывшей задолженность по неуплате алиментов шесть и более месяцев, то будут прибегать к вынужденным мерам.

«Мы будем проводить конкретно по этим людям заседания и эти производства отрабатывать. Положительный аспект в том, что с нового года подписан законопроект с изменением в этом направлении. То есть мы можем принимать такие меры, как запрет выезда зарубеж, использования водительских прав, огнестрельного оружия. А также 120 часов исполнительных работ, зарплата в счёт которых пойдёт на погашение алиментов», – рассказала начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова.

На сегодняшний день в Харьковской области, отмечает Татьяна Егорова, открыто около 32 тысяч исполнительных производств по данному направлению. Однако должников, которые попали в единый реестр, около пяти тысяч человек. Есть в нем и обычные горожане, и бывшие нардепы. Однако статус, даже с приставкой экс, не будет означать смягчения. Должникам не советуют прятаться в соседних областях страны. Отмечают, не получится.
 
«Если человек сознательно уклоняется от уплаты алиментов и, так скажем, прячется, соответственно, он будет объявлен в розыск. Я думаю, что это ему ничего положительного не принесёт. Потому что у человека, который будет официально находиться в розыске, будут проблемы и с законом, и трудоустройством и вообще с жизнью в нашем государстве», – резюмирует Татьяна Егорова.

Тэги:  алименты, закон, харьков
 
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