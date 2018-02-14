14.02.2018 17:17

В Харькове начнут работать координационные советы по вопросам социальной защиты детей

Координационные советы по вопросам социальной защиты детей, предупреждения и противодействия жестокому обращению с ними созданы при администрациях районов Харьковского городского совета.



В Харькове начнут работать координационные советы по вопросам социальной защиты детей



Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, такое решение было принято 14 февраля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Также исполком утвердил Положение о координационных советах, их персональный состав и Порядок временного изъятия ребенка из опасной среды.



В состав координационных советов войдут от 9 до 15 человек, а возглавят их главы администраций районов или их заместители. Советы будут изучать, анализировать и прогнозировать социальные и морально-этические процессы в детской среде, разрабатывать приоритетные направления работы, направленные на устранение факторов риска, при которых ребенок попадает в сложные жизненные обстоятельства. Представители советов будут принимать неотложные меры, чтобы противодействовать жестокому обращению с детьми, заслушивать информацию руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по вопросам социальной защиты, условий содержания, учебы и воспитания детей и профилактики жестокого обращения с ними. Они будут анализировать деятельность рабочих групп, направлять их по месту проживания или нахождения ребенка, относительно которого поступило сообщение или заявление о жестоком обращении с ним или о возникновении угрозы такового, чтобы оценить уровень безопасности ребенка и, если нужно, принять неотложные меры и оказать помощь детям.

Напомним, что 1 февраля в городском совете прошло совещание «Пути повышения эффективности реализации гарантий безопасности детей в условиях изменений современности» при участии представителей Министерства социальной политики Украины, на котором были предложены изменения в законодательство Украины в сфере защиты прав детей.



Справка. По данным на 1 января 2018 года, на учете в системе служб по делам детей города состоят 454 ребенка, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (в 2016 году – 405 детей). Они воспитываются в 131 семье. В течение 2017 года в службы по делам детей поступило 140 сообщений о насилии в семье, после проверки фактов, изложенных в сообщениях, на учет взято 40 детей.