14.02.2018 18:19

В Харькове увеличилась стоимость питания для школьников

В городе установили единые денежные нормы стоимости питания на одного учащегося и одного воспитанника учебного учреждения в день на 2018 год.



В Харькове увеличилась стоимость питания для школьников



Как сообщает пресс-служба Харьковской области, такое решение было принято 14 февраля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, для общеобразовательных учебных учреждений всех типов стоимость питания в этом году возросла на 1,50 грн.

«В прошлом году мы кормили учащихся 1-4-х классов на 9 грн. Однако детей 7-10-летнего возраста трудно накормить на эти деньги, поэтому питание увеличено до 10,50 грн, а для детей льготных категорий, поскольку они получают не завтрак, а полноценный обед, питание будет стоить 13,50 грн», - отметила директор департамента.



Кроме того, для учащихся 1-х классов как и ранее будет выдаваться бесплатное молоко, на которое предусмотрено не более 6 грн.



Всего из городского бюджета на питание учащихся в 2018 году выделено более 97 млн грн.

Для дошкольных учебных учреждений денежные нормы остаются на уровне 2017 года:

- возрастная группа от 1-го до 3-х лет - 18 грн (из расчета: 7,2 грн из бюджета и 10,8 грн - родительская плата);

- возрастная группа от 3-х до 6-ти (7-ми) лет - 23 грн (из расчета: 9,2 грн - бюджетные средства и 13,8 грн - родительская плата);

- в группах с круглосуточным режимом пребывания, возрастная группа от 1-го до 3-х лет – 19 грн (из расчета: 7,6 грн из бюджета и 11,4 грн - родительская плата); от 3-х до 6-ти (7-ми) лет - 24 грн (из расчета: 9,6 грн из бюджета и 14,4 грн - родительская плата);

- в санаторных и специальных группах, возрастная группа от 1-го до 3-х лет - 19 грн; от 3-х до 6-ти (7-ми) лет - 24 грн (в соответствии с законодательством Украины).

Также в 2018 году, по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, от платы за питание освобождаются дети участников антитеррористической операции. По данным на 1 января этого года, в учреждениях образования учатся 1808 детей этой категории, из них – 1168 школьников и 640 воспитанников детских садов.



Для учащихся льготных категорий в профессионально-технических учреждениях, финансирование которых осуществляется за средства городского бюджета, денежные нормы питания определены в размере 45 грн в день. Стоимость питания для воспитанников Харьковского детского дома «Семья» составляет 55 грн на ребенка в день; для учащихся и воспитанников Харьковской общеобразовательной школы-интерната №14: дошкольное подразделение - 40 грн, школа-интернат - 55 грн.