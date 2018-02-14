14.02.2018 17:57

В Харькове повысили размер помощи на погребение

Исполком Харьковского городского совета сегодня, 14 февраля, на заседании утвердил размер материальной помощи на погребение, который будет составлять 1340 грн.



// city.kharkov.ua

Этот вид помощи могут получать граждане, хоронящие лиц, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования, а также лиц, не достигших пенсионного возраста и на момент смерти не работавших, не находившихся на службе, не зарегистрированных в центре занятости как безработные. Кроме того, на этот вид помощи могут рассчитывать граждане, хоронящие лиц, не имевших права на получение пенсии или государственной социальной помощи согласно законодательству Украины.

Ранее размер помощи составлял 1250 грн. Расчет сделан с учетом возможности финансирования, исходя из расценок на некоторые виды ритуальных услуг, которые предоставляет КП «Ритуал».



Решение принято согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления помощи на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего либо лицу, которое обязалось похоронить умершего».