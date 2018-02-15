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15.02.2018  10:24   

Как принять участие во внедрении Общественного бюджета Харькова

Прием заявок для участия в рабочей группе по вопросам внедрения Общественного бюджета стартовал 14 февраля.


// city.kharkov.ua

К участию привлекаются представители общественности по таким направлениям, как социальная защита и здравоохранение, образование, культура, молодежь, спорт и туризм, инфраструктура и урбанистика, предпринимательство, экология и другая общественная деятельность.

Прием документов продлится до 28 февраля. 

С 1 по 14 марта за поданные кандидатуры пройдет голосование на сайте «Портал харьковчанина». Подать заявки можно на электронную почту:  portal.kh@citynet.kharkov.ua или по адресу: пл. Конституции ,7, 5-й этаж, к. 90. 

С информацией по оформлению и подаче документов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  портал харьковчанина, общественный бюджет, харьков
 
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