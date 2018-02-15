Как принять участие во внедрении Общественного бюджета Харькова

Прием заявок для участия в рабочей группе по вопросам внедрения Общественного бюджета стартовал 14 февраля.
К участию привлекаются представители общественности по таким направлениям, как социальная защита и здравоохранение, образование, культура, молодежь, спорт и туризм, инфраструктура и урбанистика, предпринимательство, экология и другая общественная деятельность.
Прием документов продлится до 28 февраля.
С 1 по 14 марта за поданные кандидатуры пройдет голосование на сайте «Портал харьковчанина». Подать заявки можно на электронную почту: portal.kh@citynet.kharkov.ua или по адресу: пл. Конституции ,7, 5-й этаж, к. 90.
С информацией по оформлению и подаче документов можно ознакомиться здесь.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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