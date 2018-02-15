15.02.2018 14:58

В правительстве отчитались за год работы

Во время заседания также были обозначены приоритеты деятельности Кабинета министров на 2018 год.



// Украинские новости

Согласно действующему законодательству правительство должно ежегодно отчитываться в своей деятельности. В течение первых 45 дней года Кабинет министров готовит годовой отчет и передает его на рассмотрение профильных комитетов Верховной Рады. По решению депутатов отчет может быть заслушан в сессионном зале или представлен только в парламентских комитетах, как это происходило в прошлом году.

Премьер-министр Владимир Гройсман представил отчет правительства, который приведен ниже.

Рост экономики это: + 23% - средняя пенсия, + 19% - реальная зарплата

За 9 месяцев 2017 года отечественный ВВП вырос на 2,3%, тогда как годом ранее за этот же период – 1,4%. Рост экономики правительство трансформирует в повышение уровня жизни граждан. В прошлом году благодаря правительственной инициативе минимальную зарплату подняли на 100%. В результате реальная зарплата в 2017 году выросла на 19,1%, тогда как годом ранее – на 9%. Осенью прошлого года парламент поддержал предложенный Кабинетом министров вариант пенсионной реформы, которая позволила уже в октябре пересчитать и повысить пенсии для 9 млн пенсионеров. Начатая пенсионная реформа позволила увеличить средний размер пенсии с 561,17 грн до 2447,95 грн. В следующем году пенсии вновь будут перечислены соответственно к росту заработной платы и инфляции. Пенсии также будут пересмотрены для сельских жителей, которые сейчас получают нищенские пенсии.

Ресурс на проведение реформ мог бы быть больше. Но правительству приходится тратить значительные средства на обслуживание государственного долга - на эти цели расходуется 130 млрд грн. Для сравнения – на проведение перерасчета пенсий прошлой осенью было направлено менее чем 30 млрд грн. Несмотря на проведение в 2015 году реструктуризации государственного и гарантированного государством внешнего долга, значительное долговое бремя, накопленное в предыдущие годы, продолжает создавать нагрузку на государственный бюджет. В частности, в период с 2007 г. по 2010 г. государственный долг Украины вырос на $26,5 млрд, с 2010 г. по 2014 г. – еще на $19,5 млрд грн. Для сравнения, за три года, с 2014 г. до 2017 г., государственный долг увеличился на $5,2 млрд. Но если раньше заимствования просто «проедались», привлечения последних лет позволили правительству начать масштабные реформы, которые будут продолжены в этом году. Ресурс для продолжения реформ - в ускорении роста экономики. Для этого правительство, в частности, готовит ее переход на качественно новый уровень. В частности, в бюджете-2018 предусмотрены 50 млн грн на финансирование Фонда развития инноваций.

Дерегуляция бизнеса это: + $2,3 млрд иностранных инвестиций

Правительство начало масштабное реформирование отечественного законодательства в целях создания комфортных условий для ведения бизнеса в Украине. Всего было отменено более 450 устаревших нормативных актов, которые неоправданно ограничивали предпринимательскую деятельность и создавали возможности для коррупции. Также была перекрыта чуть ли не крупнейшая в стране коррупционная схема: в прошлом году введено автоматическое возмещение НДС, что позволило покончить с многолетними манипуляциями вокруг этого налога. Законодательная инициатива правительства «Маски-шоу, стоп» позволила положить конец атакам на бизнес со стороны силовиков. Продолжением этой инициативы стало реформирование системы контроля. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и ликвидация коррупционных схем уже дает ощутимые результаты – за год Украина привлекла $2,3 млрд иностранных инвестиций. Благодаря эффективной борьбе с контрабандой в прошлом году таможенные поступления увеличились на 70 млрд грн.

Продолжением «осени реформ» должно стать принятие 35 проектов ключевых законов, которые правительство определило как приоритетные, для ускорения экономического роста. Законопроекты, наработанные совместно с Президентом, парламентскими фракциями, деловыми кругами помогут эффективнее бороться с коррупцией, усилят защиту бизнеса и будут способствовать росту инвестиций в Украину.

Развитие инфраструктуры: это 2177 км отремонтированных и построенных дорог

Строительство и ремонт дорог остается приоритетом работы правительства. В прошлом году было построено и отремонтировано 2177 км дорог, что более чем вдвое превышает показатель 2016 года. В следующем году на дороги из бюджета будет выделено рекордные 46,7 млрд грн, что позволит существенно улучшить состояние отечественных дорог.

Медицинская реформа: это почти 14 млн рецептов, по которым возмещена стоимость лекарств

В прошлом году был принят закон, который дает запуск медицинской реформе. Но первые шаги этой реформы были сделаны правительством с запуском программы «Доступные лекарства». По этой программе граждане имеют возможность получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Программа начала работать 1 апреля 2017 года и доказала свою эффективность – за прошлый год было возмещено 614,4 млн грн - именно столько украинцы сэкономили на приобретении необходимых лекарств. В этом году финансирование программы «Доступные лекарства» увеличено. В бюджете-2018 на эту программу предусмотрено 1 млрд грн, что на 300 млн грн больше, чем в 2017 г.

Образовательная реформа: это +50% роста зарплат учителей

Образовательную реформу правительство начало с повышения зарплат учителей. В прошлом году учительские зарплаты выросли на 50%, в этом году должны увеличиться еще на 25%. В целом учительские зарплаты в среднем вырастут на 1500 грн. Повышенные зарплаты получат более 406 тыс. украинских учителей.

Владимир Гройсман пообещал до 2021 года ликвидировать очереди в детские сады. Чтобы выполнить это задание, в прошлом году было увеличено строительство детсадов, благодаря чему появилось более 25 тыс. дополнительных мест.

В прошлом году начата реформа в системе выплат стипендий. В результате размер стипендий вырос на 18%.

Реформа децентрализации: это 790 региональных проектов, которые финансирует бюджет

Правительство поддерживает развитие независимых громад. В результате реформы децентрализации поступления в местные бюджеты возросли в прошлом году на 31%. Кроме того, громады получают средства на восстановление социальных объектов, реконструкцию и ремонт улиц, дорог, мостов, внедрение мероприятий по энергоэффективности, создание ЦПАУ, покупку транспортных средств. При поддержке государственного бюджета начато 790 инвестиционных программ. В проекте бюджета на следующий год объемы государственной поддержки объединенных территориальных громад увеличены до 12,9 млрд грн. Эти средства позволят реализовать более 2 тыс. новых инфраструктурных проектов.

Поддержка украинской культуры это: 495,5 млн грн на финансирование отечественного кино

Развитие государства невозможно без возрождения национальной культуры. Поэтому правительство впервые отказалось от финансирования культуры по остаточному принципу. Расходы на культуру за последние два года вырастут в 2,5 раза. В частности, расходы на поддержку отечественного кино вырастут в этом году более, чем вдвое – до 1 млрд грн.

Обеспечение безопасности и обороноспособности: это 25 тыс. новых образцов вооружения, которое получила армия

В условиях фактической войны первейший из приоритетов правительства - несомненное обеспечение обороноспособности и безопасности государства. Правительство выполняет требование относительно расходов на безопасность и оборону на уровне не менее 5% ВВП. В прошлом году по сравнению с 2016 г. они выросли на 18% - до 143,6 млрд грн. Эти средства, в частности, позволили увеличить закупку и производство нового вооружения для армии. В прошлом году Вооруженные силы Украины получили 25 тыс. новых образцов вооружения. В бюджете-2018 на безопасность и оборону выделено 165,3 млрд грн, благодаря чему можно продлить вооружение армии современной техникой, а также усилить социальную защиту военнослужащих.