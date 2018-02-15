15.02.2018 15:27

За убийство «краснокнижной» птицы охотник заплатит штраф

По требованию прокуратуры Близнюковский районный суд области признал виновным 68-летнего жителя Лозовой в охоте на птиц, занесенных в Красную книгу Украины.



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В октябре прошлого года вблизи с. Акимовка Близнюковского района мужчина застрелил лебедя, охота на которого запрещена действующим законодательством Украины.



Несанкционированная охота на диких птиц проходила на водохранилище "Бритай". Охотник находился на надувной лодке. Оттуда он несколько раз выстрелил из собственного охотничьего ружья и застрелил лебедя - птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Дичь забрал с собой.



На стадии предварительного расследования между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности, которую в дальнейшем утвердил суд. Охотнику назначено наказание в виде штрафа 1 тыс. 700 грн.