15.02.2018 16:01

Зачем спасатели привезли гранаты в школу на Северной Салтовке

Сотрудники ГСЧС провели открытый урок для старшеклассников Киевского района.



// Городской Дозор

Оплавленная клавиатура, системный блок компьютера, наполовину сгоревший чайник. Гранаты, мины и другие опасные взрывчатые вещества. Все это привезли в одну из школ Киевского района спасатели, как наглядный материал. Чтобы рассказать старшеклассникам об опасности. «Предотвратить. Спасти. Помочь», – так назвали свой открытый урок пожарные.



«Раньше о них беспокоились родители, преподаватели, а сейчас они выходят во взрослую жизнь. Они теперь будут сами о себе заботиться. Мы им напоминаем, в какие ситуации они не должны попадать, какие вообще ситуации бывают и напоминаем о безопасности, – рассказал главный инспектор Киевского райотдела ГУ ДСНС Украины в Харьковской области Олег Пономаренко. – Мы плотно работаем с Управлением образования и провели много совместных мероприятий. Это должно дать опеределённый результат. Мы все направлены на сохранение жизни и здоровья нашего подростающего поколения».



Чрезвычайники рассказали школьникам о направлениях своей деятельности. А это не только тушения пожара, а также разминирования взрывоопасных находок и работа с химичнонебезпечних веществами. Дали школьникам возможность почувствовать на себе, в прямом смысле этого слова, тяжесть работы взрывотехников - надев на себя бронежилеты максимальной защиты.



«По моему мнению, это действительно важно, знать – как в какой опеределённой ситуации необходимо себя вести. Что сделать, кому позвонить, кого вызвать. Поэтому я считаю, что это очень важные знания и пригодятся каждому», – поделилась школьница Юлия Шаврина.



Финалом открытого урока для старшеклассников Киевского района стал показ современной техники взрыво-технического отдела чрезвычайников.