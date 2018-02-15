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15.02.2018  16:15   

В Харькове оштрафовали птицефабрику

Владельцы предприятия возместили более 800 тыс. грн убытков, причиненных загрязнением земли.


В Харькове оштрафовали птицефабрику
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, местная прокуратура №6 обеспечила реальное исполнение решения Хозяйственного суда области - в бюджет уплачено 837 тыс. грн убытков, причиненных загрязнением земель.
 
«Одна из птицефабрик несколько лет незаконно использовала для хранения куриного помета гектара земли Пономаренковского сельского совета. Как следствие - землю загрязнили фосфором и нитратами», - рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев.
 
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, освобождение и приведения в пригодное для использования состояние 22 га земли.
 
В прокуратуре отметили, что предприятие любым способом пытались избежать ответственности, в частности, затягивало судебное разбирательство. Однако прокуратура смогла отстоять свою позицию и обеспечить реальное исполнение решения суда в части возмещения убытков.
 
Исполнительные действия по освобождению земельного участка и приведения ее в надлежащее состояние пока продолжаются.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  птицефабрика, харьков, загрязнение, штраф
 
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