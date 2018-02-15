15.02.2018 16:34

Геннадий Кернес провел личный прием харьковчан

Большинство обращений к городскому голове - об организации и оплате медицинской помощи и о решении коммунальных проблем.



// city.kharkov.ua

15 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел очередной прием харьковчан. Он встретился с 17-ю жителями города, обратившимися за помощью по личным вопросам, несколько заявлений касались интересов группы людей.



Ирина Яценко, Виктория Набокова и Лариса Фомина, мамы детей с инвалидностью, обратились за помощью в обеспечении противоэпилептическими препаратами. Часть из них входят в Национальный перечень бесплатных лекарств, но родителям все равно приходится покупать много дорогих медикаментов. Кроме того, родители обеспокоены перспективой возможной ликвидации детского отделения Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины в Харькове.



Геннадий Кернес сообщил, что на ближайшую сессию Харьковского городского совета 21 февраля будет вынесено решение об увеличении суммы бюджетных средств на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Что касается изменений работы медучреждений Академии наук в ходе медицинской реформы, то, по словам Геннадия Кернеса, город готов предоставить всю необходимую помощь пациентам на базе профильного отделения 5-й городской детской больницы.



Группа жителей дома №8 по улице Чернышевской обратилась с коллективной жалобой на нарушение санитарных норм и ухудшение условий проживания из-за работы отопительной системы садового центра «Старгарден», который находится во дворе. По словам харьковчанки Инны Кукиной, дым из трубы твердотопливного котла вредит здоровью ее семьи и всех жителей дома. Проверка при участии специалистов санэпидемслужбы показала, что владельцы магазина вместо дров используют другое топливо и высота трубы не соответствует нормам безопасности. Геннадий Кернес дал поручение профильным специалистам горсовета для решения проблемы выступить на стороне жителей дома.



В результате приема принято решение о начале процедуры передачи в коммунальную собственность еще одного ведомственного общежития по адресу: ул. Целиноградская, 22/39. По уже стандартной процедуре, после того, как общежитие будет передано в собственность громады, жильцы комнат смогут приватизировать их и стать собственниками.