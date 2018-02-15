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15.02.2018  19:59   

Украинских спасателей оденут в новую форму

Спасателей оденут в улучшенную форму, которая будет иметь надпись на английском. Для начальствующего состава разработали новые кители и новые погоны.


Украинских спасателей оденут в новую форму
Кабин утвердил новые модели формы и одежды для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Также были утверждены знаки различия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормативы обеспечения форменной одеждой.

Теперь спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.

Кроме того, на их форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Также изменится форма и цвет погон.
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  спасатели, форма
 
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