15.02.2018 19:59

Украинских спасателей оденут в новую форму

Спасателей оденут в улучшенную форму, которая будет иметь надпись на английском. Для начальствующего состава разработали новые кители и новые погоны.



Украинских спасателей оденут в новую форму



Кабин утвердил новые модели формы и одежды для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГосЧС.



Также были утверждены знаки различия для лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормативы обеспечения форменной одеждой.



Теперь спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.



Кроме того, на их форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Также изменится форма и цвет погон.