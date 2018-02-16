Разбой на харьковской заправке: дело направили в суд

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении двух жителей Чугуева (19 и 25 лет), которым инкриминируется разбой, соединенный с тяжелыми телесными повреждениями с проникновением в помещение, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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