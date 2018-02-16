16.02.2018 11:06

Разбой на харьковской заправке: дело направили в суд

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении двух жителей Чугуева (19 и 25 лет), которым инкриминируется разбой, соединенный с тяжелыми телесными повреждениями с проникновением в помещение, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 187 УК Украины).



Разбой на харьковской заправке: дело направили в суд



Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Харьковской области, летом прошлого года трое мужчин спланировали нападение на одну из автозаправочных станций Харькова.

«В вечернее время они подъехали к АЗС на автомобиле, за рулем которого находился 25-летний обвиняемый. Водитель остался в машине, а его напарники направились к автозаправочной станции. Подойдя к помещению, 19-летний молодой человек стал выдавать себя за пьяного, которому стало плохо. 37-летний работник АЗС открыл дверь и бросился ему на помощь. В это время напарник «артиста», притаившегося за входной дверью с бейсбольной битой и кухонным ножом, напал на заправщика. Битой ударил по голове, от чего мужчина упал на землю, потеряв сознание. После этого один из злоумышленников проверил карманы жертвы, а второй зашел в помещение и похитил из кассы 4200 грн. Оставив без сознания заправщика, нападавшие скрылись на автомобиле», - рассказал руководитель местной прокуратуры Руслана Скуратович.