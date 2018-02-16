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16.02.2018  12:00   

В Харькове откроют диагностическую клинику для помощи больным с генетическими заболеваниями

Диагностическую клинику для помощи больным с генетическими заболеваниями планируют открыть в Харькове. Клиника сможет принимать пациентов со всей Украины и других стран мира


В Харькове откроют диагностическую клинику для помощи больным с генетическими заболеваниями
Об этом сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.
 
По его словам, в Харьковском межобластном специализированном медико-генетическом центре редких (орфанных) заболеваний очень много пациентов, и нужно создать современное медицинское учреждение именно для диагностики заболеваний.  
 
«В клинике будут находиться люди, которым требуется некоторое время для постановки диагноза. Она будет принимать людей не только из Харькова и области, но и других городов Украины и даже Европы. Здесь работают прекрасные специалисты, и под руководством Елены Яковлевны Гречаниной Харьков станет  флагманом в эффективном лечении таких больных», - отметил Владимир Скоробагач.
 
Также он сообщил, что в конце прошлого года из областного бюджета было выделено 15 млн грн на приобретение современного диагностического оборудования, на котором специалисты центра смогут работать уже через неделю.
 
«Ежегодно медико-генетический центр принимает около 40 тысяч пациентов. Многие из них - это люди с орфанными заболеваниями. Областной совет уже давно уделяет особое внимание вопросу помощи таким людям. Мы провели несколько форумов с привлечением профильных специалистов, не раз обращались к правительству с просьбой выделить необходимые средства для закупки лекарств, а также выделяли средства из областного бюджета на эти нужды», - отметил заместитель председателя облсовета.
Тэги:  клиника, харьков, заболевания, генетика
 
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