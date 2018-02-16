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16.02.2018  14:03   

Полиция готовится охранять матч «Шахтера»

Работники харьковской полиции будут следить за порядком во время футбольного матча


// Нацполиция

16 февраля в 19:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до пяти тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка и общественной безопасности обеспечивать 500 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Также в связи со спортивным мероприятием для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча (с 17:00 до 21:30) будет запрещено движение по ближайшим улицам к стадиону «Металлист», а именно по улице Храмовая до переулка Власовского.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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