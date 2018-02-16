Полиция готовится охранять матч «Шахтера»

Работники харьковской полиции будут следить за порядком во время футбольного матча
16 февраля в 19:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до пяти тысяч болельщиков.
Охрану общественного порядка и общественной безопасности обеспечивать 500 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Также в связи со спортивным мероприятием для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча (с 17:00 до 21:30) будет запрещено движение по ближайшим улицам к стадиону «Металлист», а именно по улице Храмовая до переулка Власовского.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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