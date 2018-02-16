16.02.2018 14:15

В Харькове готовятся к пропуску весеннего паводка

Возможное начало весеннего половодья на реках бассейна реки Северский Донец в 2018 году ожидается в первой-второй декаде марта.



Харьковский горсовет

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, об этом 16 февраля шла речь на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как сообщил главный инженер КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимир Залесский, средние запасы воды в снежном покрове составляют от 18 до 33 мм (60-85% нормы), глубина промерзания грунта - 10-26 см, а толщина льда на водоемах города - от 20 до 25 см. Текущий уровень воды на реках области несколько ниже или близок к средним многолетним показателям, а уровень воды в водоемах на территории города - в пределах нормы. Таким образом, в случае сохранения данных условий, высокого половодья в бассейне реки Северский Донец ожидать не следует.

Как сообщил Владимир Залесский, подъем уровня воды в реках будет происходить плавно, без рисков и составит от 0,8 до 1,5 м, без значительных подтоплений территорий. Возможное начало весеннего половодья 2018 года ожидается в первой - второй декаде марта. На КП «КВЛК» готовятся к пропуску возможного паводка. Уже подготовлен план мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений и объектов ливневой канализации, обследованы гидротехнические сооружения, выполнен текущий ремонт оборудования плотин, техническое обследование ливнестоков, подготовлено насосное оборудование, утвержден состав аварийных ремонтных бригад, заключен договор с гидрометцентром о предоставлении всей необходимой информации.

По словам главного инженера КВЛК, для предотвращения подтоплений городских территорий во время таяния снега расчищено 12 км сетей ливневой канализации, более 2,5 тыс. колодцев, отремонтировано 117 п. м. ливнестоков и 467 колодцев, и эта работа продолжится. Кроме того, в 2017 году было построено 9 км новых сетей ливневой канализации.

Первый вице-мэр Игорь Терехов дал поручение подготовить все мероприятия по предотвращению паводка.

«Мы концентрируем наше внимание на ливневой канализации. Сегодня наши погодные условия не критичны. Уровень снежного покрова дает основания говорить о том, что мы спокойно проведем этот сезон, но все равно я дал поручения, чтобы в случае выпадения большого количества снега были отработаны все мероприятия, чтобды Харьков справился с паводком», - отметил Игорь Терехов.