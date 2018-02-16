16.02.2018 14:46

На Харьковщине разработают программу паллиативной помощи детям

Вопросы создания такого документа областного уровня глава ХОГА обсудила в ходе рабочей встречи с экспертами.



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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, участниками встречи стали заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк главврач Харьковского областного специализированного дома ребенка № 1 Роман Марабян, советники главы ХОГА Алла Ройтблат, Виктория Милютина, Наталия Куфтерина и заместитель начальника Управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Сироштан.

Открывая совещание, глава ХОГА отметила, что область давно нуждается в программе развития паллиативной медицины.

«Абсолютно правильно создать в Харькове такую программу - тем более, что у нас есть медицинское учреждение, которое уже давно напрямую занимается этим вопросом, у нас есть эксперты, которые живут этим делом, которые не только консультируют коллег в регионах Украины, но и пользуются уважением за рубежом, - сказала Юлия Светличная. - Давайте выработаем единую стратегию. Пальму первенства в этой работе я отдаю специалистам, практикам, а мы, со своей стороны, включимся в этот процесс».

Во время совещания его участники обсудили рабочие вопросы и согласовали план совместных действий.