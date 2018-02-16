16.02.2018 15:15

В Харькове объявили подозрение руководителю реабилитационного центра, где удерживали людей против их воли

Харьковская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 35-летнему жителю поселка Васищево по ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 357 .КК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц и незаконное завладение любым способом паспортом или другими важными личными документами).



sud.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харькова, безработный подозреваемый арендовал жилой дом в частном секторе Немышлянского района Харькова и удерживал там людей против их воли.

Напомним, в начале февраля текущего года прокуратура совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления обнаружили в доме около 30 человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.

По показаниям свидетелей, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к невольникам была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не были на улице больше года.

В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. Назначенная экспертиза должна установить состав препаратов и их назначения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.