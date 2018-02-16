Главная Новости Власть В Харькове объявили подозрение руководителю реабилитационного центра, где удерживали людей против их воли
16.02.2018  15:15   

В Харькове объявили подозрение руководителю реабилитационного центра, где удерживали людей против их воли

Харьковская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 35-летнему жителю поселка Васищево по ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 357 .КК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц и незаконное завладение любым способом паспортом или другими важными личными документами).


sud.ua
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харькова, безработный подозреваемый арендовал жилой дом в частном секторе Немышлянского района Харькова и удерживал там людей против их воли. 
 
Напомним, в начале февраля текущего года прокуратура совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления обнаружили в доме около 30 человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.
 
По показаниям свидетелей, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к невольникам была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не были на улице больше года.
 
В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. Назначенная экспертиза должна установить состав препаратов и их назначения.
 
Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  реабилитация, харьков, суд
 
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