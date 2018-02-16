16.02.2018 15:46

В Харькове реконструировали Журавлевскую плотину

В Харькове реконструировали Журавлевскую плотину, а также выполнили текущий ремонт Гончаровской и Павловской плотин.



Харьковский горсовет

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

По словам главного инженера КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимира Залесского, за счет средств городского бюджета были выполнены работы по усилению несущих конструкций Журавлевской плотины и укреплению ее отводящего и подводящего каналов. Также планируется расчистить участок Журавлевского водоема. Работы были начаты в прошлом году, и их продолжат в этом, как только установятся благоприятные погодные условия.

Кроме того, по словам главного инженера, в 2017 году был выполнен ремонт Гончаровской и Павловской плотин, а также гидроузла Лозовеньковского водохранилища. Работы на водоемах города продолжаются. В частности, возле озера Зеленка по ул. Морозова строится стационарная насосная станция с подключением в городскую сеть ливневой канализации для регулирования уровня воды в озере. Работы по монтажу насосного оборудования планируют завершить в первом полугодии 2018 года.

«Все эти мероприятии позволят своевременно реагировать на изменения уровня воды в реках и водоемах города», - отметил Владимир Залесский.