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16.02.2018  15:46   

В Харькове реконструировали Журавлевскую плотину

В Харькове реконструировали Журавлевскую плотину, а также выполнили текущий ремонт Гончаровской и Павловской плотин.


Харьковский горсовет
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
По словам главного инженера КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимира Залесского, за счет средств городского бюджета были выполнены работы по усилению несущих конструкций Журавлевской плотины и укреплению ее отводящего и подводящего каналов. Также планируется расчистить участок Журавлевского водоема.  Работы были начаты в прошлом году, и их продолжат в этом, как только установятся благоприятные погодные условия. 
 
Кроме того, по словам главного инженера, в 2017 году был выполнен ремонт Гончаровской и Павловской плотин, а также гидроузла Лозовеньковского водохранилища. Работы на водоемах города продолжаются. В частности, возле озера Зеленка по ул. Морозова строится стационарная насосная станция с подключением в городскую сеть ливневой канализации для регулирования уровня воды в озере. Работы по монтажу насосного оборудования планируют завершить в первом полугодии 2018 года.
 
«Все эти мероприятии позволят своевременно реагировать на изменения уровня воды в реках и водоемах города», - отметил Владимир Залесский.  
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  журавлевка, харьков, плотина
 
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