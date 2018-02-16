16.02.2018 15:55

Мэрия возьмется за маршрутчиков, нарушающих правила ПДД

Поводом стал выложенный в сеть ролик, на котором водитель 215-й маршрутки грубо нарушил правила на пешеходном переходе.



// Facebook

С 21-й секунды видео видно, как маршрутка проехала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, когда дорогу переходил человек.



Реакцию властей на произошедшее опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.



«Герой этого ролика уволен. Уже. Сегодня же, после нарушения. полчаса назад», – написал Сидоренко.

Еще один нарушитель – герой этого ролика – тоже наказан: ему вынесен строгий выговор и он на неделю отстранен от перевозок.



«За подобное со стороны перевозчиков наказания для их сотрудников будут жесткими. Это принципиальная позиция и профильного департамента и Харьковский Городской Совет в целом. Харьковский Городской Совет не будет мириться с подобными нарушениями. Даже с оглядкой на то, что водителей катастрофически не хватает. Но лучше без них, чем с такими», – продолжил директор департамента.



