Главная Новости Власть Мэрия возьмется за маршрутчиков, нарушающих правила ПДД
16.02.2018  15:55   

Мэрия возьмется за маршрутчиков, нарушающих правила ПДД

Поводом стал выложенный в сеть ролик, на котором водитель 215-й маршрутки грубо нарушил правила на пешеходном переходе.


// Facebook

С 21-й секунды видео видно, как маршрутка проехала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, когда дорогу переходил человек.

Реакцию властей на произошедшее опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Герой этого ролика уволен. Уже. Сегодня же, после нарушения. полчаса назад», – написал Сидоренко.

Еще один нарушитель – герой этого ролика – тоже наказан: ему вынесен строгий выговор и он на неделю отстранен от перевозок.

«За подобное со стороны перевозчиков наказания для их сотрудников будут жесткими. Это принципиальная позиция и профильного департамента и Харьковский Городской Совет в целом. Харьковский Городской Совет не будет мириться с подобными нарушениями. Даже с оглядкой на то, что водителей катастрофически не хватает. Но лучше без них, чем с такими», – продолжил директор департамента.

Тэги:  сидоренко, маршрутка, харьков
 
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