16.02.2018 16:45

Известный харьковский художник стал лауреатом Шевченковской премии

Известный харьковский художник Павел Маков стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в номинации «Визуальное искусство».



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, об этом стало известно 16 февраля .Татьяна Тумасян - директор Харьковской муниципальной галереи и член комитета Шевченковской премии предложила кандидатуру Павла Макова на ее присуждение.

Павел Маков - один из немногих художников современной Украины, который работает в традиционной технике офорта. Свободно владея всеми возможностями графики, он объединяет в своих произведениях глубокую традиционность и современное понимание времени и пространства - главных тем и проблем его творчества.

В номинации «Визуальное искусство» Павел Маков победил с проектом «Paradiso Perduto», или «Потерянный рай». На одиннадцати работах изображен дачный поселок под Харьковом. Это типичный «рай», который пытаются построить для себя люди, чтобы бежать за пределы города. Художник делает акцент на том, что у каждого человека на определенном этапе жизни появляется такой рай или, по крайней мере, его проекция в мыслях. И человеку удается как создать, так и потерять его. Передвигаясь по ландшафтам «потерянного рая» Павла Макова, можно осмыслить образы и очертания собственного рая.

Как сообщила Татьяна Тумасян, в мае харьковчане смогут увидеть фрагмент проекта «Paradiso Perduto» в Харьковской муниципальной галерее.

Справка. Павел Маков родился в 1958 году. Учился в Крымском художественном училище на отделении живописи, а в 1984 году окончил графический факультет Харьковского художественно-промышленного института. В 1988 году вступил в Союз художников Украины. А уже в 1989 году получил свою первую премию - Гран-при Всесоюзного биеннале графики в Калининграде.

В начале 1990-х годов преподавал в Королевском колледже искусств в Лондоне, а в 1994-м стал членом Королевского общества живописцев и графиков Великобритании. С 2007 года - член-корреспондент Академии искусств Украины. Живет и работает в Харькове.