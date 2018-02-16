Незаконные лесорубы, которые под Харьковом уничтожили более полусотни дубов, предстанут перед судом

Харьковская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых мужчин, которые по предварительному сговору незаконно занимались вырубкой деревьев в лесу.
По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, установлено, что мужчины, не имея специальных разрешений, уничтожили более 60 деревьев в лесу вблизи поселка Коротич Харьковского района.
«Черных лесорубов» разоблачили «на горячем» осенью прошлого года. Злоумышленники бензопилой и топорами уничтожили на территории ГП "Октябрьское лесное хозяйство» более полусотни дубов, 2 ясеня и 4 клены до 60 см в диаметре. Позже дерева распилили на кругляки и увезли. Сумма нанесенного ущерба составляет около 322 тысяч гривен.
По ходатайству процессуального руководителя к лесорубам применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обнаруженные на месте преступления древесина, топоры, бензопила, принадлежности к ней и автомобиль изъяты.
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