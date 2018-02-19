19.02.2018 11:16

ДТП на Сумской: суд начнет рассмотрение дела по сути

В понедельник, 19 февраля, в Киевском районном суде состоится первое слушание по существу дела о ДТП на Сумской 18 октября.



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Начало заседания в 14:00.

На скамье подсудимых будут два подозреваемых, которые проходят по делу – водитель Lexus Алена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов.

Кроме подозреваемых и их адвокатов на заседание планируют прийти родственники погибших и пострадавших в ДТП.

В ходе заседания представитель прокуратуры должен будет зачитать обвинительный приговор.

Напомним, уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких человек). Дело рассматривает судья Виктор Попрас.

Если вину докажут, то Дронову и Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы с последующим лишением права управлять автомобилем до трех лет.



Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.