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19.02.2018  13:45   

В Харькове пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП, после чего пытался дать полицейским взятку, чтобы его отпустили.


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Как сообщает пресс-служба прокуратуры харьковской области, прокуратура сообщила 31-летнему водителю Volkswagen Bora о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины).
 
По информации прокуратуры, ДТП произошло на прошлой неделе в Московском районе Харькова в ночное время. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, выехал на бордюр. От удара в машине сработали подушки безопасности. 
 
"Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятку. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил на служебный автомобиль 3 тыс. российских рублей (в эквиваленте около 1,5 тыс. грн.) ", - добавил Куприянов.
 
На данный момент досудебное расследование продолжается. 
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, взятка
 
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