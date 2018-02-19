19.02.2018 13:45

В Харькове пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, совершил ДТП, после чего пытался дать полицейским взятку, чтобы его отпустили.



Телеграф

Как сообщает пресс-служба прокуратуры харьковской области, прокуратура сообщила 31-летнему водителю Volkswagen Bora о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

По информации прокуратуры, ДТП произошло на прошлой неделе в Московском районе Харькова в ночное время. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, выехал на бордюр. От удара в машине сработали подушки безопасности.

"Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятку. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил на служебный автомобиль 3 тыс. российских рублей (в эквиваленте около 1,5 тыс. грн.) ", - добавил Куприянов.

На данный момент досудебное расследование продолжается.