19.02.2018 14:45

Коммунальщики восстановят пострадавший от пожара дом в переулке Плетневском

В жилом доме, который пострадал от пожара на прошлой неделе, проводится подготовка к восстановительным работам.



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, этому дому - более 100 лет, все перекрытия в нем деревянные и наполнены землей для утепления.

«Во время пожара верхние перекрытия перегорели, упали вниз, и сейчас мы убираем весь этот мусор. Уже вывезли 24 кубометра, думаю, еще придется вывезти в два раза больше. Сейчас добираемся до несущих конструкций дома, чтобы понять, что необходимо сделать для восстановления здания. Но уже понятно, что нужно заменить около 300 квадратных метров кровли и 100 квадратных метров перекрытий, которые мы сделаем железобетонными», - рассказал Богдан Долина.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, за последние две недели в Харькове произошло несколько похожих пожаров в старых домах. Причинами возгораний становятся, как правило, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.

«В данном случае тоже рассматриваются две эти версии. Материалы направлены в правоохранительные органы», - отметил Игорь Лупандин.

По его словам, спасатели продолжат разъяснительную работу среди жильцов харьковских домов по правилам противопожарной безопасности.

Напомним, пожар в двухэтажном жилом доме по пер. Плетневскому, 12 произошел около 1:45 16 февраля. Пострадали три квартиры на втором этаже. Из здания были эвакуированы более 20 человек. Общая площадь пожара составила около 300 кв. м.