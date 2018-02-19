19.02.2018 15:45

Харьковчанин получил престижную математическую премию

Премию Вольфа выходцу из Харьковщины и его коллеге Александеру Бейлинсону присудили за цикл работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике.



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Об этом сообщили в пресс-служба ХОГА.

Украинский математик член-корреспондент НАН Украины Владимир Дринфельд в течение длительного времени работал в Харьковском физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины. Он известен благодаря тому, что обогатил мировую науку выдающимися результатами в области алгебраической геометрии над полями положительной характеристики, математической физики и теории деформаций алгебраических структур. Эти результаты стали основой новых разделов современной математической науки - теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп. По этим направлениям достаточно широкий круг специалистов проводят дальнейшие интенсивные исследования, которые содержательно влияют на развитие различных областей математики и физики. Результаты Владимира Дринфельда, касающиеся указанных выше проблем, содержатся в перечне достижений, за которые автора наградили Филдсовской медалью в 1990 году.

Премию Вольфа Владимир Дринфельд и Александер Бейлинсон получили за работы, связанные с созданием геометрической модели алгебраической теории, которая играет ключевую роль в теории полей и физической теории струн, и таким образом усиливает плодотворное взаимодействие между современными фундаментальной математикой и физикой. Эти результаты получены авторами в ходе совместных исследований по программе Ленглендса, которая занимает выдающееся место в современной теории и хорошо известна среди соответствующих специалистов.

Сейчас Владимир Дринфельд и Александер Бейлинсон работают в Университете Чикаго.

Справка. Премии фонда имени Вольфа были основаны в 1978 году. Ими ежегодно отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки, в том числе и математики, а также в нескольких видах искусств. Для лауреатов-математиков, наряду с медалью Филдса, такие премии являются самыми престижными наградами выдающихся достижений. На текущий момент этой премией награждены уже 329 ученых и художников со всего мира. Победителей выбирают международные комитеты, состоящие из выдающихся специалистов в соответствующей области. Эти комитеты переназначаются ежегодно. Вручает награды лауреатам Президент государства Израиль. Церемония награждения проходит в помещении Кнессета (Парламента Израиля) в Иерусалиме.