ДТП на Сумской: суд перенес рассмотрение дела

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение по существу дела ДТП на Сумской 18 октября, в котором погибли 6 человек, на 27 февраля.
Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Попрас, пишет Украинская правда.
На судебное заседание 19 февраля не явились четверо пострадавших. Трое из них подали ходатайство, в которых просили рассматривать дело в их отсутствие.
Еще одна пострадавшая – Анна Комар – заявила, что не может явиться на судебное заседание и просит о возможности видеоконференции.
Для организации заседания в таком режиме необходимо время, поэтому судья принял решение о переносе.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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