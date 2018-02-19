Главная Новости Власть ДТП на Сумской: суд перенес рассмотрение дела
19.02.2018  15:54   

ДТП на Сумской: суд перенес рассмотрение дела

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение по существу дела ДТП на Сумской 18 октября, в котором погибли 6 человек, на 27 февраля.


// Facebook

Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Попрас, пишет Украинская правда.

На судебное заседание 19 февраля не явились четверо пострадавших. Трое из них подали ходатайство, в которых просили рассматривать дело в их отсутствие.

Еще одна пострадавшая – Анна Комар – заявила, что не может явиться на судебное заседание и просит о возможности видеоконференции.

Для организации заседания в таком режиме необходимо время, поэтому судья принял решение о переносе.

Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Власть ДТП на Сумской: суд начнет рассмотрение дела по сути 07.02 Власть ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили срок содержания под стражей 07.02 Власть ДТП на Сумской: суд перенес принятие решения на сегодня
 
 

Видео

Километровые очереди фур на Гоптовке. На таможне перевозчикам советуют в ближайшее время ехать через Плетеневку
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 