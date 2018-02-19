19.02.2018 15:54

ДТП на Сумской: суд перенес рассмотрение дела

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение по существу дела ДТП на Сумской 18 октября, в котором погибли 6 человек, на 27 февраля.



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Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Попрас, пишет Украинская правда.



На судебное заседание 19 февраля не явились четверо пострадавших. Трое из них подали ходатайство, в которых просили рассматривать дело в их отсутствие.



Еще одна пострадавшая – Анна Комар – заявила, что не может явиться на судебное заседание и просит о возможности видеоконференции.



Для организации заседания в таком режиме необходимо время, поэтому судья принял решение о переносе.