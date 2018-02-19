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19.02.2018  16:29   

Работники КП «Харьковводоканал» и АК «Харьковоблэнерго» пришли к Харьковскому апелляционному суду

Под стены Харьковского апелляционного хозяйственного суда пришли работники предприятий, чтобы обратить внимание на существующую финансовую проблему между КП «Харьковводоканал» и «Харьковоблэнерго».


// Городской Дозор

И одни и другие защищают свои предприятия и апеллируют фактами, которые считают камнем преткновения в решении ситуации.

Вячеслав Тютюнник, председатель профсоюзного комитета АК «Харьковоблэнерго»:
«На данный момент «Харьковводоканал» за текущий месяц оплатил 10% потребленной электроэнергии. И то постановленим Кабинета Министров. Личными средствами  «Харьковводоканал» в этом месяце не заплатил ни копейки».

Со своей стороны представители КП «Харьковводоканала» имеют свои объяснения низкого расчета перед энергетиками.

Сергей Здоровец, представитель КП «Харьковводоканал»:
«Государство установило экономически необоснованный тариф,  в связи с этим несет ответственность за то, чтобы компенсировать эту разницу. На данный момент 600 млн. грн , государство имеет долг перед КП «Харьковводоканал» и поэтому получение этих денег позволит исполнить решение суда. Поэтому, собственно, КП «Харьковводоканал» и просит предоставить отсрочку».

И по при такой ситуации, которая сейчас существует между предприятиями, в руководстве КП «Харьковводоканал» отмечают, что расчеты проводятся, и приводят пример прошлого года.

Виталий Панов, генеральный директор КП «Харьковводоканал»:
«За прошлый год «Харьковводоканал» расчитался  с «Харьковоблэнерго», в среднем, полностью по году, на 61%. Чего не было за последние лет 20-ть. Это все подтвержено документами и т.д и т.п.»

Изучив ситуацию, Апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу КП «Харьковводоканал»: отсрочить выплату 80 млн. грн до 29 мая 2018 года.

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Тэги:  харьковводоканал, харьковоблэнерго, панов, харьков
 
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