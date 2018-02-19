19.02.2018 16:29

Работники КП «Харьковводоканал» и АК «Харьковоблэнерго» пришли к Харьковскому апелляционному суду

Под стены Харьковского апелляционного хозяйственного суда пришли работники предприятий, чтобы обратить внимание на существующую финансовую проблему между КП «Харьковводоканал» и «Харьковоблэнерго».



// Городской Дозор

И одни и другие защищают свои предприятия и апеллируют фактами, которые считают камнем преткновения в решении ситуации.



Вячеслав Тютюнник, председатель профсоюзного комитета АК «Харьковоблэнерго»:

«На данный момент «Харьковводоканал» за текущий месяц оплатил 10% потребленной электроэнергии. И то постановленим Кабинета Министров. Личными средствами «Харьковводоканал» в этом месяце не заплатил ни копейки».



Со своей стороны представители КП «Харьковводоканала» имеют свои объяснения низкого расчета перед энергетиками.



Сергей Здоровец, представитель КП «Харьковводоканал»:

«Государство установило экономически необоснованный тариф, в связи с этим несет ответственность за то, чтобы компенсировать эту разницу. На данный момент 600 млн. грн , государство имеет долг перед КП «Харьковводоканал» и поэтому получение этих денег позволит исполнить решение суда. Поэтому, собственно, КП «Харьковводоканал» и просит предоставить отсрочку».



И по при такой ситуации, которая сейчас существует между предприятиями, в руководстве КП «Харьковводоканал» отмечают, что расчеты проводятся, и приводят пример прошлого года.



Виталий Панов, генеральный директор КП «Харьковводоканал»:

«За прошлый год «Харьковводоканал» расчитался с «Харьковоблэнерго», в среднем, полностью по году, на 61%. Чего не было за последние лет 20-ть. Это все подтвержено документами и т.д и т.п.»



Изучив ситуацию, Апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу КП «Харьковводоканал»: отсрочить выплату 80 млн. грн до 29 мая 2018 года.