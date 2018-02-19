19.02.2018 17:46

Псевдополицейский ограбил мужчину: прокуратура доказала вину рецидивиста

Московский районный суд. Харькова признал виновным 37-летнего неоднократно судимого харьковчанина в умышленном нанесении легких телесных повреждений, самовольном присвоении властных полномочий и грабежи (ч.ч. 1,2 ст. 125, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 186 УК Украины).



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По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области,суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

"Прокуратура доказала в суде, что в начале марта 2016 злоумышленник нанес телесные повреждения двум женщинам. Он пришел в гости к друзьям, которые жили в частном секторе. Началась шумная «гулянка». Через некоторое время соседи попросили компанию немножко успокоиться и вести себя тише. Но вместо этого гость перелез через забор и, применяя физическую силу, начал выяснять отношения с соседками ", - рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов.

Еще один случай произошел в январе 2017: на одной из остановок общественного транспорта злоумышленник заметил мужчину, который отошел за остановку справить естественную нужду. Злоумышленник подошел к нему и, представившись полицейским, потребовал предъявить содержимое карманов. Мужчина достал мобильный. Псевдополицейский выхватил телефон из рук своей жертвы, ударил мужчину кулаком в лицо и скрылся.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.