Главная Новости Власть Псевдополицейский ограбил мужчину: прокуратура доказала вину рецидивиста
19.02.2018  17:46   

Псевдополицейский ограбил мужчину: прокуратура доказала вину рецидивиста

Московский районный суд. Харькова признал виновным 37-летнего неоднократно судимого харьковчанина в умышленном нанесении легких телесных повреждений, самовольном присвоении властных полномочий и грабежи (ч.ч. 1,2 ст. 125, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 186 УК Украины).


Зеркало недели
По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области,суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
 
"Прокуратура доказала в суде, что в начале марта 2016 злоумышленник нанес телесные повреждения двум женщинам. Он пришел в гости к друзьям, которые жили в частном секторе. Началась шумная «гулянка». Через некоторое время соседи попросили компанию немножко успокоиться и вести себя тише. Но вместо этого гость перелез через забор и, применяя физическую силу, начал выяснять отношения с соседками ", - рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов.
 
Еще один случай произошел в январе 2017: на одной из остановок общественного транспорта злоумышленник заметил мужчину, который отошел за остановку справить естественную нужду. Злоумышленник подошел к нему и, представившись полицейским, потребовал предъявить содержимое карманов. Мужчина достал мобильный. Псевдополицейский выхватил телефон из рук своей жертвы, ударил мужчину кулаком в лицо и скрылся.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ограбление, харьков, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия В Харькове рецидивист ограбил квартиру 19.02 Криминал и происшествия На ХТЗ пытались ограбить маршрутку 15.02 Криминал и происшествия В Харькове мужчина пытался обокрасть дом
 
 

Видео

Километровые очереди фур на Гоптовке. На таможне перевозчикам советуют в ближайшее время ехать через Плетеневку
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 