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19.02.2018  18:20   

В Харькове пройдет обучающая лекция по внедрению общественного бюджета

Обучающая лекция по внедрению городской целевой программы «Общественный бюджет (Бюджет участия) Харькова» пройдет 22 февраля для общественности города.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.
 
Во время лекции представители Харьковского городского совета совместно с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове подробно расскажут о реализации программы и ответят на вопросы участников.
 
Встреча состоится в хабе социальной активности «Студия 42» по адресу: пл. Конституции, 1 (Дворец Труда, 7-й подъезд, 2 этаж). Начало в 14:30.
 
Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму, перейдя по ссылке, или отправить письмо на адрес электронной почты: portal.kharkiv@gmail.com, в котором указать фамилию, имя, отчество, название организации и контактный номер телефона. 
 
Напомним, что 13 февраля в городе презентовали сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Именно через новые сервисы будет реализован проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. Всего на реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн. Адрес сайта – http://portal.city.kharkov.ua.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лекция, бюджет, харьков
 
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