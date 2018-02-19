19.02.2018 19:32

Президент подписал закон о праве на досрочные пенсии членам семей погибших участников Революции Достоинства

Петр Порошенко подписал закон, который дает право членам семей погибших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту.



Президент подписал закон о праве на досрочные пенсии членам семей погибших участников Революции Достоинства



Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«8 февраля парламент принял закон, позволяющий назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства. Практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон», - сказал Глава государства, подписывая документ на открытии выставки, посвященной участникам Революции Достоинства – творческим личностям «Переведи меня через Майдан».

Принятие и подписание этого законодательного акта Президент назвал «свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет в украинской власти чествование памяти участников Революции Достоинства».

Закон Украины «О внесении изменения в статью 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли (умерли) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства», способствует соблюдению социальной справедливости и обеспечения равных подходов в пенсионном обеспечении членов семей погибших во время проведения антитеррористической операции и членов семей погибших во время участия в Революции Достоинства. Этим категориям пенсионеров предоставляются равные права в части досрочного пенсионного обеспечения по возрасту согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Документом предоставляется право на назначение досрочных пенсий по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства. Такое право имеют жены и мужья, если они повторно не вступили в брак, дети, которые получили инвалидность до достижения совершеннолетия, и родители. Они смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины - в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.