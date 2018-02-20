В полиции рассказали, как будут охранять митинг Евромайдана

Полицейские Харьковщины обеспечат правопорядок в День Героев Небесной Сотни.
20 февраля на территории города и области состоится ряд мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной Сотни.
В 18:00 общественной организацией «Евромайдан» запланировано проведение митинга-реквиема у памятника Т.Г. Шевченко. Еще несколько мероприятий в течение дня пройдут в разных районах города.
Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан
К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены 250 сотрудников полиции.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: