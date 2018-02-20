Главная Новости Власть В полиции рассказали, как будут охранять митинг Евромайдана
20.02.2018  11:21   

В полиции рассказали, как будут охранять митинг Евромайдана

Полицейские Харьковщины обеспечат правопорядок в День Героев Небесной Сотни.


// Facebook

20 февраля на территории города и области состоится ряд мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной Сотни.

В 18:00 общественной организацией «Евромайдан» запланировано проведение митинга-реквиема у памятника Т.Г. Шевченко. Еще несколько мероприятий в течение дня пройдут в разных районах города.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан

К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены 250 сотрудников полиции.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.02 Власть Полиция готовится охранять матч «Шахтера» 28.01 Власть Полицейские Харькова готовы к обеспечению общественного порядка во время факельного марша 21.01 Власть Полицейские Харькова обеспечат охрану порядка во время мероприятий ко Дню Соборности Украины
 
 

Видео

Километровые очереди фур на Гоптовке. На таможне перевозчикам советуют в ближайшее время ехать через Плетеневку
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 