20.02.2018 11:21

В полиции рассказали, как будут охранять митинг Евромайдана

Полицейские Харьковщины обеспечат правопорядок в День Героев Небесной Сотни.



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20 февраля на территории города и области состоится ряд мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной Сотни.



В 18:00 общественной организацией «Евромайдан» запланировано проведение митинга-реквиема у памятника Т.Г. Шевченко. Еще несколько мероприятий в течение дня пройдут в разных районах города.



Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 6000 граждан



К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены 250 сотрудников полиции.