20.02.2018 16:01

В Харьковской области подсчитали злостных неплательщиков алиментов

На Харьковщине решили взяться за злостных неплательщиков алиментов.



// Городской Дозор

По этому случаю прошел первый оперативный штаб, в котором приняли участие руководители всех исполнительных служб Управления юстиции, полицейские, пограничники и соцработники.

На заседании рассмотрели ситуацию по должникам в каждом из районов области.

Татьяна Егорова, начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области:

«Уже есть статистика с конкретными цифрами. На сегодняшний день самая большая задолженность по Харьковской области – это отец, который должен 200 тысяч гривен. Но он такой не один. Есть и 140 тысяч, и 150 тысяч гривен. Это Красноградский район, Первомайский, Харьковский район. то есть в этих районных исполнительных службах есть такие задолженности по алиментам».

Злостным неплательщиком, говорит Татьяна Егорова, является человек, который не платит за ребенка 6 месяцев и больше. Таких в области насчитали 10 тысяч человек. Общая сумма долга – около 30 миллионов гривен. Решительная борьба с алиментщиками будет довольно простой, говорят в Управлении юстиции. Согласно новым законодательным изменениям исполнители могут, как минимум, забирать водительские и охотничьи удостоверения.



Татьяна Егорова, начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области:

«Если человек нигде не работает, ничего нет, вообще – под чистым небом, пожалуйста, 120 часов работ отрабатывай. Есть улицы, которые нужно подметать, есть, где убирать. Пожалуйста, отрабатывай, получай зарплату и погашай задолженность своему ребенку. Если он не платит и имеет имущество... Конечно, будет наложен арест на имущество, или на имущество, находящееся в его доме. Будем его описывать, продавать и гасить задолженность по алиментам».



Также злостным алиментщикам напоминают, что прятаться от уплаты не получится. В этом вопросе на помощь придут полицейские и пограничники.



Артем Настенко, начальник следственного отдела управления ГУ ЧП в Харьковской области:

«Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов, это 164 и 165 статья УК. И если нами будет установлено, что лицо действительно злостно не платит алименты и уклоняется от своих обязанностей, и если он будет уклоняться от явки к следователю, то он будет объявлен в розыск. Также лицо ограничивается с выездом за границу. В таком случае государственный или частный исполнитель обращается к пограничной службе о запрете выезда за границу указанного лица. И если лицо будет пересекать границу в местах пропуска, то ему просто не позволят выехать за пределы Украины».