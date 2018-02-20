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20.02.2018  16:01   

В Харьковской области подсчитали злостных неплательщиков алиментов

На Харьковщине решили взяться за злостных неплательщиков алиментов.


// Городской Дозор

По этому случаю прошел первый оперативный штаб, в котором приняли участие руководители всех исполнительных служб Управления юстиции, полицейские, пограничники и соцработники.

На заседании рассмотрели ситуацию по должникам в каждом из районов области.

Татьяна Егорова, начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области:
«Уже есть статистика с конкретными цифрами. На сегодняшний день самая большая задолженность по Харьковской области – это отец, который должен 200 тысяч гривен. Но он такой не один. Есть и 140 тысяч, и 150 тысяч гривен. Это Красноградский район, Первомайский, Харьковский район. то есть в этих районных исполнительных службах есть такие задолженности по алиментам».

Злостным неплательщиком, говорит Татьяна Егорова, является человек, который не платит за ребенка 6 месяцев и больше. Таких в области насчитали 10 тысяч человек. Общая сумма долга – около 30 миллионов  гривен. Решительная борьба с алиментщиками будет довольно простой, говорят в Управлении юстиции. Согласно новым законодательным изменениям исполнители могут, как минимум, забирать водительские и охотничьи удостоверения.
 
Татьяна Егорова, начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области:
«Если человек нигде не работает, ничего нет, вообще – под чистым небом, пожалуйста, 120 часов работ отрабатывай. Есть улицы, которые нужно подметать, есть, где убирать. Пожалуйста, отрабатывай, получай зарплату и погашай задолженность своему ребенку. Если он не платит и имеет имущество... Конечно, будет наложен арест на имущество, или на имущество, находящееся в его доме. Будем его описывать, продавать и гасить задолженность по алиментам».

Также злостным алиментщикам напоминают, что прятаться от уплаты не получится. В этом вопросе на помощь придут полицейские и пограничники.

Артем Настенко, начальник следственного отдела управления ГУ ЧП в Харьковской области:
«Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов, это 164 и 165 статья УК. И если нами будет установлено, что лицо действительно злостно не платит алименты и уклоняется от своих обязанностей, и если он будет уклоняться от явки к следователю, то он будет объявлен в розыск. Также лицо ограничивается с выездом за границу. В таком случае государственный или частный исполнитель обращается к пограничной службе о запрете выезда за границу указанного лица. И если лицо будет пересекать границу в местах пропуска, то ему просто не позволят выехать за пределы Украины».

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Тэги:  алименты, харьков
 
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