20.02.2018 16:58

В национальном парке под Харьковом рубили дубы

Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры выявил факт незаконной порубки леса на территории Национального природного парка "Слобожанский".



//khar.gp.gov.ua

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, лесоруба разоблачили на территории Пахомовского природоохранного научно-исследовательского отделения парка при попытке с помощью пилы и топора спилить дубы.



Досудебное расследование проводится по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).



Инструменты изъяты. Назначены все необходимые экспертизы. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного государству.



Справка. Национальный природный парк "Слобожанский" создан Указом Президента Украины с целью сохранения ценных природных территорий и историко-культурных комплексов и объектов лесостепной зоны площадью 5244 га в Краснокутском районе. На его территории запрещено проводить любую хозяйственную деятельность.