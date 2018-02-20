Главная Новости Власть В национальном парке под Харьковом рубили дубы
20.02.2018  16:58   

В национальном парке под Харьковом рубили дубы

Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры выявил факт незаконной порубки леса на территории Национального природного парка "Слобожанский".


//khar.gp.gov.ua

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, лесоруба разоблачили на территории Пахомовского природоохранного научно-исследовательского отделения парка при попытке с помощью пилы и топора спилить дубы.
 
Досудебное расследование проводится по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).
 
Инструменты изъяты. Назначены все необходимые экспертизы. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного государству.
 
Справка.  Национальный природный парк "Слобожанский" создан Указом Президента Украины с целью сохранения ценных природных территорий и историко-культурных комплексов и объектов лесостепной зоны площадью 5244 га в Краснокутском районе. На его территории запрещено проводить любую хозяйственную деятельность.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  вырубка леса, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.02 Криминал и происшествия Под Харьковом снова незаконно рубили деревья 20.02 Криминал и происшествия Неизвестные вырубали деревья возле многоэтажки на Салтовке (ФОТО) 16.02 Власть Незаконные лесорубы, которые под Харьковом уничтожили более полусотни дубов, предстанут перед судом
 
 

Видео

В 2018 году ж/д билеты подорожают на 24%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 