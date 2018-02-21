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21.02.2018  10:06   

Началась сессия Харьковского городского совета

Восемнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 21 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского областного совета, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, патрульной полиции Харькова, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 72 депутата.

В повестку дня включено 65 вопросов и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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