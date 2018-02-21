Геннадий Кернес: На стене школы, в которой учился Даниил Дидик, будет установлена памятная доска

Об этом на восемнадцатой сессии городского совета VII созыва заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
На сессии был поднят вопрос о присвоении имени общественного активиста Даниила Андреевича Дидика школе № 11. 14 февраля соответствующая петиция набрала на сайте горсовета необходимые 5000 голосов.
«Я даю протокольное поручение и мы к следующей сессии подготовим конкретные ответы: за или против», - сказал городской голова.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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