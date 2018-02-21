Главная Новости Власть Геннадий Кернес: На стене школы, в которой учился Даниил Дидик, будет установлена памятная доска
21.02.2018  10:51   

Геннадий Кернес: На стене школы, в которой учился Даниил Дидик, будет установлена памятная доска

Об этом на восемнадцатой сессии городского совета VII созыва заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.


// Facebook

На сессии был поднят вопрос о присвоении имени общественного активиста Даниила Андреевича Дидика школе № 11. 14 февраля соответствующая петиция набрала на сайте горсовета необходимые 5000 голосов.

«Я даю протокольное поручение и мы к следующей сессии подготовим конкретные ответы: за или против», - сказал городской голова.




 

Тэги:  сессия, горсовет, дидік, мемориальная доска, харьков, кернес
 
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