21.02.2018 11:08

Геннадий Кернес представил отчет о деятельности исполнительных органов

Харьковский городской голова Геннадий Кернес на 18-й сессии городского совета VII созыва отчитался о деятельности исполнительных органов в 2017 году.



// city.kharkov.ua

Как сообщил Геннадий Кернес, значительные средства - 3474,8 млн грн, или 24,5% в общем объеме расходов - были направлены на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города. В сравнении с 2016 годом такие расходы увеличились в 1,4 раза. Также возрос в 1,4 раза и составил 200,7 млн грн объем расходов на реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда. Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог возросли в 1,5 раза (на 378,0 млн грн) и составили более 1 млрд грн грн. Городской голова отметил, что был выполнен комплексный ремонт около 150 внутриквартальных дорог. «Это не одна дорожка, а комплекс работ во дворах города», - сказал Геннадий Кернес.



Также, по предварительным данным, в 2017 году введено в эксплуатацию более 380 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 3,7% больше, чем в 2016 году.



На приобретение медикаментов, обеспечение больных препаратами инсулина и десмопрессина, возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных средств направлено 174,6 млн грн (в 1,2 раза больше, чем в 2016 году).



Экономия бюджетных средств при проведении закупок через систему «ProZorro» составила до 300 млн грн.



Одноразовая адресная денежная помощь была оказана 18,7 тыс. граждан льготных категорий на общую сумму 59,7 млн грн.

Геннадий Кернес отметил, что в 2017 году в городе было открыто четыре новых детских сада, начали работать 34 новые группы для дошкольников.

«Задачи, поставленные мной всем подразделениям городского совета, выполнены достаточно эффективно, что касается обещаний, то мы с ними работаем и их выполняем. И будем продолжать работать и показывать эффективность в разных сферах жизнедеятельности города Харькова», - сообщил городской голова.

С полным текстом отчета городского головы о деятельности исполнительных органов Харьковского горсовета в 2017 году можно ознакомиться здесь.