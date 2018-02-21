21.02.2018 11:11

Горсовет выделил дополнительные средства на капремонт школ и жилых домов

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2018 год.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на сессии горсовета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, расходы на капитальный ремонт учреждений образования будут увеличены на 74,5 млн грн, обеспечение физической охраны общеобразовательных школ - на 5,1 млн грн, проведение комплекса лабораторных исследований по определению искусственной освещенности, исследованию песка, проб питьевой воды, измерений параметров воздуха в дошкольных учреждениях - на 0,2 млн грн, приобретение постельных принадлежностей для детских дошкольных учреждений - на 0,3 млн грн.



Расходы на здравоохранение были увеличены на 2,4 млн грн, в том числе на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарств по рецептам врачей в условиях амбулаторного лечения детей-инвалидов с эпилепсией - 0,5 млн грн, на текущий ремонт рентгенологического оборудования - 0,1 млн грн, капитальный ремонт городской больницы - 1,5 млн грн.



Расходы на текущий ремонт жилого фонда увеличились на 9 млн грн, на реконструкцию парков и скверов - 31,3 млн грн, на строительство системы водоснабжения общеобразовательной школы №96 и дошкольного учебного учреждения №4 - 15,2 млн грн, на проектирование, строительство и обустройство приюта городского Центра содержания бездомных животных - 0,5 млн грн, на приобретение специального оборудования для содержания объектов природно-заповедного фонда - 0,3 млн грн.



Кроме того, были предусмотрены 0,2 млн грн на приобретение пожарных рукавов для городских пожарно-спасательных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.