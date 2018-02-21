Почетными грамотами горсовета наградили отличившихся харьковчан

Харьковский городской совет сегодня, 21 февраля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены:
директор Детской музыкальной школы №13 им. Н. Т. Коляды Зоя Колесникова,
председатель совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины Владимир Кривобок,
начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок,
начальник участка №47 КП «Жилкомсервис» Индустриального района Ольга Билюрка,
инженер 1 категории КП «Харьковские тепловые сети» Андрей Дудченко,
дворник участка №5 филиала Киевского района КП «Харьковблагоустройство» Елена Горбач и другие.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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