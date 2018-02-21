К стадиону «Металлист» стянутся полицейские и курсанты

Правоохранители готовятся следить за порядком во время футбольного матча.
21 февраля на стадионе «Металлист» пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским футбольным клубом «Шахтер» и итальянским ФК «Рома».
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 40 000 болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 1400 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.
К охране также будут привлечены курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Напомним, в связи со спортивным мероприятием с 19:00 21 февраля до 00:30 22 февраля будет запрещено движение транспорта по улице Молочной, на участке от Московского проспекта до проспекта Гагарина, в переулке Власовском, по улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой.
Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 22 февраля. Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 22 февраля.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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