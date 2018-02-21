21.02.2018 11:32

К стадиону «Металлист» стянутся полицейские и курсанты

Правоохранители готовятся следить за порядком во время футбольного матча.



// Нацполиция

21 февраля на стадионе «Металлист» пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским футбольным клубом «Шахтер» и итальянским ФК «Рома».



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 40 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 1400 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.

К охране также будут привлечены курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.



Напомним, в связи со спортивным мероприятием с 19:00 21 февраля до 00:30 22 февраля будет запрещено движение транспорта по улице Молочной, на участке от Московского проспекта до проспекта Гагарина, в переулке Власовском, по улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой.

Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 22 февраля. Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 22 февраля.