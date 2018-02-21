21.02.2018 12:16

Город предоставил льготу на проезд ветеранам силовых структур и людям с инвалидностью третьей группы

Харьковский городской совет предоставил льготу на бесплатный проезд в городском электротранспорте и метрополитене ветеранам ВСУ, СБУ, МВД и причастным к ним категориям, а также людям с инвалидностью третьей группы.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на сессии Харьковского городского совета.

Решением сессии льгота на проезд ветеранам воинской службы, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям предоставлена без учета их доходов.



Как сообщила ранее заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, в городской совет поступило много обращений от ветеранов силовых структур с просьбой предоставить им право бесплатного проезда, поскольку на государственном уровне с 1 января 2018 года эта льгота для них отменена. Похожая ситуация сложилась и с гражданами с инвалидностью 3-й группы, которым государство также отменило льготу на бесплатный проезд.

«Когда мы просчитали все цифры, то увидели, что многие инвалиды третьей группы имеют двойной статус, и поняли, что сможем предоставить ветеранам Вооруженных Сил, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям льготу на бесплатный проезд и не будем требовать от них справок о доходах. При этом среди инвалидов третьей группы в Харькове большое количество слабовидящих и незрячих людей, слабослышащих и неслышащих, которым эта льгота тоже нужна. Обо всем этом мы доложили городскому голове Геннадию Кернесу, показали расчеты, и он поручил подготовить проект решения на сессию Харьковского горсовета», - отмечала Светлана Горбунова-Рубан.



Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине изменен порядок предоставления льгот на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Все льготы, предусмотренные законодательством Украины, которые ранее финансировались из государственного бюджета, переданы на местный уровень. В Харькове льготы сохранили и, кроме того, по инициативе городского головы Геннадия Кернеса предоставили 50%-ю льготу на 50 поездок в метрополитене школьникам и дополнительно 30 поездок со скидкой 50% в наземном электротранспорте, к имеющимся 60 льготным поездкам в метрополитене, - студентам.

Всего в 2018 году на проезд граждан льготных категорий в пассажирском электротранспорте в бюджете города заложена компенсация в размере 400 млн грн.