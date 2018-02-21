21.02.2018 12:22

В Харькове будут судить закладчицу

Харьковская местная прокуратура направила в суд дело 25-летней харьковчанки по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



khar.gp.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, девушку поймали «на горячем» в декабре 2017 года недалеко от рынка «Барабашово».

"У женщины правоохранители обнаружили 9 свертков с веществом растительного происхождения и порошкообразное вещество и" рабочие "заметки. Согласно выводам судебной экспертизы изъятые вещества являются наркотическими средствами - каннабис и психотропным веществом" PVP ", - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков

На данный момент по требованию прокуратуры подозреваемая находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.