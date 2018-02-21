В Харькове будут судить закладчицу

Харьковская местная прокуратура направила в суд дело 25-летней харьковчанки по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: