Главная Новости Власть В Харькове будут судить закладчицу
21.02.2018  12:22   

В Харькове будут судить закладчицу

Харьковская местная прокуратура направила в суд дело 25-летней харьковчанки по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).


khar.gp.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, девушку поймали «на горячем» в декабре 2017 года недалеко от рынка «Барабашово».
 
"У женщины правоохранители обнаружили 9 свертков с веществом растительного происхождения и порошкообразное вещество и" рабочие "заметки. Согласно выводам судебной экспертизы изъятые вещества являются наркотическими средствами - каннабис и психотропным веществом" PVP ", - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков
 
На данный момент по требованию прокуратуры подозреваемая находится под стражей.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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