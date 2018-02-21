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21.02.2018  12:32   

В Харькове расширили перечень льготников для бесплатной установки счетчиков

Перечень льготных категорий граждан, которые могут подать заявку на бесплатную установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расширен.


// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на сессии Харьковского городского совета.

Таким образом, льгота предоставляется: 

- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);

- семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);

-  семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);

- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;

- неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;

- семьям матерей-героинь;

- одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;

- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.

Напомним, что за счет средств городского бюджета приборы учета воды также устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; участникам АТО.

Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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