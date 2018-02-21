21.02.2018 12:32

В Харькове расширили перечень льготников для бесплатной установки счетчиков

Перечень льготных категорий граждан, которые могут подать заявку на бесплатную установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расширен.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на сессии Харьковского городского совета.

Таким образом, льгота предоставляется:



- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);



- семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);



- семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);



- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;



- неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;



- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;



- семьям матерей-героинь;



- одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;



- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.



Напомним, что за счет средств городского бюджета приборы учета воды также устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; участникам АТО.



Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».