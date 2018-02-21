Главная Новости Власть Программой СБУ «Тебя ждут дома» воспользовался бывший кладовщик «ЛНР» с Харьковщины (ВИДЕО)
21.02.2018  17:26   

Программой СБУ «Тебя ждут дома» воспользовался бывший кладовщик «ЛНР» с Харьковщины (ВИДЕО)

На Харьковщине участник незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» вернулся к мирной жизни, воспользовавшись Программой «Тебя ждут дома».


// СБУ

Правоохранители установили, что житель Первомайска Луганской области с мая 2015 года до февраля 2016-го находился в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Мужчина работал кладовщиком на складе у боевиков, хранил и выдавал продукты питания, одежду, средства гигиены, но в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других преступлениях террористов не участвовал.

Разочаровавшись в идеях «молодой республики», он добровольно оставил боевиков и переехал в Харьковскую область к родственникам.

О программе СБУ «Тебя ждут дома» бывший участник НВФ узнал от своего брата и по собственной инициативе обратился в Управление СБУ в Харьковской области с соответствующим заявлением.

Сейчас следователи СБУ во процессуальным руководством прокуратуры области в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины проверили достоверность изложенных сведений, убедились в правдивости его показаний и подготовили ходатайство в суд об освобождении мужчины от уголовной ответственности.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, тебя ждут дома, харьков
 
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