В Нацполиции прокомментировали стычку футбольных фанатов на площади Свободы (ВИДЕО)

Грубых нарушений общественного порядка во время футбольного матча «Шахтер» – «Рома» в Харькове не зафиксировано.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Относительно инцидента между украинскими и итальянскими футбольными фанатами на площади Свободы заявлений в полицию не поступало.
«Начиналась схватка, но драки не было, вовремя вмешалась полиция. Разбежались, как только услышали полицейские сирены. Ни одного заявления, ни одного админпротокола, ни доставки в отдел полиции», – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
Участников стычки рассадили по двух автобусам и отвезли на стадион, добавили в полиции.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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