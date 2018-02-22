22.02.2018 11:34

В Нацполиции прокомментировали стычку футбольных фанатов на площади Свободы (ВИДЕО)

Грубых нарушений общественного порядка во время футбольного матча «Шахтер» – «Рома» в Харькове не зафиксировано.



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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



Относительно инцидента между украинскими и итальянскими футбольными фанатами на площади Свободы заявлений в полицию не поступало.



«Начиналась схватка, но драки не было, вовремя вмешалась полиция. Разбежались, как только услышали полицейские сирены. Ни одного заявления, ни одного админпротокола, ни доставки в отдел полиции», – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.



Участников стычки рассадили по двух автобусам и отвезли на стадион, добавили в полиции.



