За двойное убийство харьковчанин получил пожизненное

Убийство произошло в 2011 году, судебное следствие длилось более пяти лет.
Орджоникидзевский районный суд. Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №3 и признал виновным 37-летнего харьковчанина в двойном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.
«Судебное следствие длилось более 5 лет. В самом начале расследования обвиняемый полностью признал свою вину и давал показания, но в дальнейшем полностью отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако прокуратура предоставила суду достаточно доказательств, подтверждающих вину человека», - рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.
Прокурор доказал в суде, что 30 ноября 2011 года около 20:00 обвиняемый находился в одном из компьютерных клубов города. К нему подошел знакомый вместе со своим товарищем и потребовал угостить пивом или дать на алкоголь деньги. В случае несогласия мужчины обещали «уговорить» физически.
Обвиняемый согласился, но сообщил, что денег у него при себе нет и за ними нужно идти домой. Вместе они пошли к мужчине домой. Там вместо денег он взял самодельный револьвер системы наган.
По дороге к киоску человек выхватил оружие и один раз выстрелил в голову товарища и еще четыре раза в голову знакомого жертвы. Потом сделал еще один, «контрольный», выстрел в голову товарища.
От полученных травм товарищ скончался на месте. Второй молодой человек - через месяц в больнице.
С места преступления злоумышленник скрылся. Револьвер выбросил в мусорный бак возле одного из домов на пр. Петра Григоренко. Задержали его на следующий день.
Приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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