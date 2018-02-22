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22.02.2018  14:28   

За двойное убийство харьковчанин получил пожизненное

Убийство произошло в 2011 году, судебное следствие длилось более пяти лет.


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Орджоникидзевский районный суд. Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №3 и признал виновным 37-летнего харьковчанина в двойном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.
 
«Судебное следствие длилось более 5 лет. В самом начале расследования обвиняемый полностью признал свою вину и давал показания, но в дальнейшем полностью отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако прокуратура предоставила суду достаточно доказательств, подтверждающих вину человека», - рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.
 
Прокурор доказал в суде, что 30 ноября 2011 года около 20:00 обвиняемый находился в одном из компьютерных клубов города. К нему подошел знакомый вместе со своим товарищем и потребовал угостить пивом или дать на алкоголь деньги. В случае несогласия мужчины обещали «уговорить» физически.
 
Обвиняемый согласился, но сообщил, что денег у него при себе нет и за ними нужно идти домой. Вместе они пошли к мужчине домой. Там вместо денег он взял самодельный револьвер системы наган.
 
По дороге к киоску человек выхватил оружие и один раз выстрелил в голову товарища и еще четыре раза в голову знакомого жертвы. Потом сделал еще один, «контрольный», выстрел в голову товарища.
 
От полученных травм товарищ скончался на месте. Второй молодой человек - через месяц в больнице.
 
С места преступления злоумышленник скрылся. Револьвер выбросил в мусорный бак возле одного из домов на пр. Петра Григоренко. Задержали его на следующий день.
 
Приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, убийство, харьков
 
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