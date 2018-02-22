22.02.2018 16:48

Харьковчане поделились опытом реализации стратегии развития города

Встреча представителей Харьковского городского совета и Ассоциации городов Украины прошла сегодня, 22 февраля, в мэрии.



city.kharkov.ua

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, представители различных городов страны, входящих в ассоциацию, в частности, из Запорожья, Мелитополя, Полтавщины, находятся в Харькове с визитом в рамках общенациональной программы по обмену опытом «Маршруты успехов». Сегодня вместе с харьковскими коллегами они обсудили пути реализации Стратегии развития города до 2020 года, совершенствование городской инновационной и стартап-инфраструктуры, кластеризацию основных сфер экономики и участие молодежи в развитии города.

Начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская представила коллегам практические пути реализации стратегии и рассказала о планах на будущее.

По ее словам, было проведено исследование относительно инновационного развития региона, которое в скором времени представят общественности. В рамках Стратегии развития города Харькова прошло около 30 мероприятий, в том числе – дни моды и дизайна «Kharkov Fashion», «Kharkov Fashion Business Days», первый этап ярмарки стартапов, сформирован кластер легкой промышленности и дизайна.

«Когда мы провели первый этап ярмарки стартапов, то столкнулись со многими сложностями. Ездили в Амстердам и перенимали опыт развития их стартап-системы. Мы должны двигаться и не отставать. Мы хотим понять, каким путем нам развиваться: строить огромные технопарки или создавать бизес-инкубаторы. Я сторонник того, чтобы развивать виртуальную составляющую, это оптимизирует расходы, даст мобильность, но тут же возникает много других вопросов, в том числе то, как оставлять успешных специалистов здесь, в Харькове, Украине. В рамках ассоциации мы и пытаемся найти общие пути решения этих вопросов», - сказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Об участии молодежи в развитии города рассказал председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев. По его словам, именно молодые люди сейчас принимают активное участие в создании новых и значимых городских проектов, в числе которых - сайт и приложение городских инициатив «Портал харьковчанина». Недавно они были представлены общественности, и на сайт в день уже заходят около тысячи пользователей, которые предлагают, как усовершенствовать эти сервисы.

«Многие хотят видеть «фотожалобы», чтобы прямо со смартфона загружать фото с геолокацией. Многие предлагают, чтобы инициативы можно было подавать не только в рамках бюджета участия. Сейчас общественные организции подают свои кандидатуры для формирования рабочей группы по рассмотрению инициатив. Заявки принимаются до 1 марта, а уже 14 марта состоится первое заседание рабочей группы, на котором будут определены сроки подачи инициатив, сроки голосования за проекты, сроки реализации инициатив. Это во многом уникальный проект, многие города с нами связываются, они видели презентацию, им интересен этот опыт, и они готовы внедрять его у себя», - рассказал Михаил Лазарев.

Представители Ассоциации городов Украины могли задать выступающим интересующие вопросы, и отметили, что для многих из них этот опыт был полезен.

Как отметил заместитель Песчанского сельского головы Песчанской ОТГ Полтавской области Василий Компаниец, харьковская Стратегия развития более практична, чем в других городах Украины. На Полтавщине тоже планируют разработать свой план развития, в приоритет полтавчане ставят образование и улучшение качества предоставляемых услуг. При этом, отметил Василий Компаниец, для реализации задуманных планов нужна единая национальная стратегия.

«Нам сейчас нужно понимать, что если мы будем действовать согласно стратегии до 2020 года, то остается два года, это нас очень сдерживает, потому что мы выберем, как будем действовать, а на государственном уровне выберут другое направление стратегии развития», - сказал Василий Компаниец.

Для решения подобных и многих других проблем, с которыми сталкиваются громады при написании стратегий и реализации современных проектов, представители Ассоциации городов Украины и Харьковского городского совета намерены разработать предложения для внесения изменений в законодательство Украины, которые помогли бы идти по инновационному пути развития.

Отметим, что визит в Харьков представителей Ассоциации городов Украины продлится два дня. За это время они планируют посетить программе визита - посещение Региональный центр услуг, НТК «Институт монокристаллов», Научно-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития, образовательный хаб «Spalah», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.