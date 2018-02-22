22.02.2018 17:56

Завершить судебное следствие по теракту возле Дворца спорта можно за два-три недели - прокурор области

Сегодня во время чествования памяти погибших в результате теракта у Дворца спорта прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние рассмотрения в суде уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления.



// misto.kh.ua

«Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне не понятно», - отметил Ю. Данильченко.



По его словам, в судебном процессе уже выполнен большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, исследована почти половина материалов.



«По нашей инициативе суд назначил очень плотный график заседаний: по 2-3 заседания в неделю. Вчера было заседание и уже завтра - следующее. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы сделать за две-три недели», - считает прокурор области.



По его мнению, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. Согласно санкция статьи - это пожизненное лишение свободы.



Также Юрий Данильченко поблагодарил активистов и членов общественных организаций, которые ходят на каждое судебное заседание, ведь благодаря им общество знает, как дерзко ведут себя обвиняемые.



«Я каждый год приезжаю к памятному знаку, чтобы родственники погибших и пострадавшие знали, что для прокуратуры это дело - один из главных приоритетов», - подчеркнул прокурор Харьковской области.