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22.02.2018  17:56   

Завершить судебное следствие по теракту возле Дворца спорта можно за два-три недели - прокурор области

Сегодня во время чествования памяти погибших в результате теракта у Дворца спорта прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние рассмотрения в суде уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления.


// misto.kh.ua

«Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне не понятно», - отметил Ю. Данильченко.
 
По его словам, в судебном процессе уже выполнен большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, исследована почти половина материалов.

«По нашей инициативе суд назначил очень плотный график заседаний: по 2-3 заседания в неделю. Вчера было заседание и уже завтра - следующее. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы сделать за две-три недели», - считает прокурор области.
 
По его мнению, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. Согласно санкция статьи - это пожизненное лишение свободы.
 
Также Юрий Данильченко поблагодарил активистов и членов общественных организаций, которые ходят на каждое судебное заседание, ведь благодаря им общество знает, как дерзко ведут себя обвиняемые.
 
«Я каждый год приезжаю к памятному знаку, чтобы родственники погибших и пострадавшие знали, что для прокуратуры это дело - один из главных приоритетов», - подчеркнул прокурор Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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